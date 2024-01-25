العراق: اتفاق مع واشنطن لصياغة جدول زمني لخروج قواتها من البلاد

بغداد-سانا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية على صياغة جدول زمني لخروج القوات الأمريكية من العراق.

وذكرت الوزارة في بيان أن الحكومة العراقية اتفقت مع الحكومة الأمريكية على “صياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري (التحالف الدولي) في العراق ومباشرة الخفض التدريجي لمستشاريه على الأرض العراقية وإنهاء المهمة العسكرية لـ(التحالف)”.

وأشارت الخارجية العراقية إلى أن “الاتفاق يتضمن الانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول (التحالف) سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية وعسكرية تتسق مع رؤية الحكومة العراقية”.

ويأتي هذا الاتفاق بعد أن تكررت الاعتداءات الأمريكية على مواقع عسكرية عراقية، موقعة العديد من الضحايا، وهو ما أدانته الحكومة العراقية بشكل حازم.