المجلس المركزي للشبيبة: تعزيز الدور التكاملي مع الجهات الرسمية والشعبية والمجتمعية

دمشق-سانا

ركز أعضاء المجلس المركزي لاتحاد شبيبة الثورة اليوم خلال اجتماع عقد في مدينة الشباب بدمشق تحت شعار “الشبيبة روح نصر وفداء … سواعد عمل وبناء” على أهمية تعزيز دور الشباب وتمكينهم في المجتمع.

وأوضح أعضاء المجلس في مداخلاتهم أهمية الحوار مع الشباب والاستفادة من طاقاتهم وإمكاناتهم وتفعيل دورهم في بناء الوطن والمجتمع مؤكدين ضرورة تفعيل الدور الاجتماعي للمؤسسات والمنظمات الشعبية وتعديل الهوية البصرية للمنظمة، وتعزيز الدور التكاملي لاتحاد الشبيبة مع المنظمات الشعبية والجمعيات الأهلية والجهات الشريكة‏.

ونوهت المداخلات بأهمية الاستمرار في تنفيذ المبادرات الشبابية كحملات التبرع بالدم وتكريم أسر الشهداء إضافة إلى مواصلة الأنشطة التطوعية والرياضية وخاصة المتعلقة بالجانب المجتمعي والإنساني ودعم الرواد واحتضان إبداعاتهم.

واقترح الأعضاء تأسيس مركز تأهيل وتدريب اعلامي مركزي يتيح إقامة دورات تدريبية نوعية وتخصصية للكوادر الإعلامية وإحداث استديو خاص ببرامج المنظمة التلفزيونية والتوسع في المعاهد الموسيقية وزيادة الدعم لتطوير وتفعيل مسابقة استديو شباب للمواهب الفنية.

وناقش أعضاء المجلس عدداً من جوانب تقرير قيادة المنظمة المتعلقة بالأنشطة والفعاليات وتعديل بعض مواد النظام الداخلي وسبل تطوير الأداء في الفترة القادمة وتعزيز دور الشباب في التنمية وقضايا المجتمع.

وخلال حضوره أعمال المجلس بين وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أن اعتماد نظام الأتمتة يعتبر أسلوباً امتحانياً له الكثير من الإيجابيات بأسئلة منطقية تحاكي قدرات الطالب مبيناً أن اختيار مدير التربية سيصبح وفق التوصيف الوظيفي من قبل وزارة التنمية الإدارية بعد ترشيحهم من المحافظين.

وأكد الوزير المارديني ضرورة معالجة القضايا بين الوزارة والمنظمة والدور المهم لعمل المنظمة في مختلف المجالات التي تهم الطالب مبيناً أن الوزارة مع مؤسساتها تعتبر مؤسسة متكاملة لأن الغاية هي التفاعل والتكامل لتنشئة طالب ذي شخصية منتمية.

بدوره رئيس اتحاد شبيبة الثورة سومر ظاهر بين أنه تمت مناقشة القضايا التي تهم واقع العمل الشبيبي وآليات النهوض به وآلية التعاون مع وزارة التربية وتوصيات ومقترحات المؤتمر العام العاشر للمنظمة وآلية تطبيقها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

ولفت عضو قيادة المنظمة رئيس مكتب التنظيم ورعاية الرواد المركزي علي العباس إلى أن المجلس يناقش حصيلة المؤتمر العام للشبيبة المنعقد عام 2020 حيث تم طرح عدد من المداخلات التي تهم الشباب على المستوى الوطني لنهوض بواقع العمل.