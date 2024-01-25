بيلاروس.. اتهام 20 شخصاً بالتآمر للاستيلاء على السلطة

أعلنت لجنة التحقيق في بيلاروس اليوم أنها بدأت إجراءات غيابيةً بحق 20 شخصاً مقيمين في الخارج يتهمون بالتآمر للاستيلاء على السلطة والتطرّف.

ووفقاً لـ”نوفوستي” قالت لجنة التحقيق في بيان لها عبر “تلغرام”: إنها باشرت عملية إجراءات ضد 20 ممن يسمون بالمحللين لـ(المرشحة الرئاسية السابقة سفيتلانا) تيخانوفسكايا، الذين تورطوا في مؤامرة للاستيلاء على سلطة الدولة في جمهورية بيلاروس بوسائل غير دستورية، وانضموا إلى تنظيمات متطرفة تم إنشاؤها لضمان فعالية النشاط الإجرامي”.

وبحسب البيان، فإن المتهمين قاموا بدور فعال “في تطوير وتنفيذ مفهوم الأنشطة التدميرية التي تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي لجمهورية بيلاروس، كما ساهموا في إثارة العداء الاجتماعي والشقاق في المجتمع”.

ودعت لجنة التحقيق المتهمين للمثول أمام المحققين في العاصمة مينسك.

في وقت سابق، استحدثت بيلاروس على المستوى التشريعي إجراءات خاصة (غيابية) في القضايا الجنائية بحق المتهمين الموجودين خارج البلاد.