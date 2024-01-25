تعاون مؤسساتي ومجتمعي لتوعية المجتمع بمخاطر تعاطي المخدرات وعقوبتها

دمشق- وفاء سلمان

بيّنت المحامية لينا ناجي خلال الندوة الحوارية التي أُقيمت في المركز الثقافي العربي” أبو رمانة” بدمشق تحت عنوان “المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع وعقوبة التعاطي والاتجار بها”، أن من أهم الأسباب التي تؤدي لتعاطي الأشخاص (الجهل بأخطار استعمال المخدر، التنشئة الاجتماعية غير السليمة والتفكك الأسري، الجهل، الفقر، الأمية، الثراء الفاحش والتبذير، انشغال الوالدين عن أبنائهم، عدم وجود حوار بين الأسرة، مصاحبة رفاق السوء، البطالة، الفراغ).

أما بالنسبة للعقوبات فقد أشارت ناجي إلى أن القانون لم يميّز بين من يصنع المخدرات ومن يزرعها ويتاجر بها، ولكن في الوقت نفسه أعطى القرار للمحكمة لتخفيف الأحكام، كما يتمّ التعامل مع القاصر بطريقة مختلفة عن الإنسان البالغ، مشيرة إلى أن المتعاطي الذي يسلّم نفسه للمصح للمعالجة، سواء هو أو زوجه أو أقرباؤه بالدرجة الثانية، لا تتمّ محاكمته، مع العلم أنه يطلب من العاملين في المصح السرية التامة بأسماء الأشخاص المتعاطين، وفي حال تمّ إفشاء أسمائهم تتمّ معاقبتهم، مؤكدة أن القانون شديد مع التجار لدرجة الإعدام.

وبيّنت ناجي تميز العقوبات الجنائية في قانون المخدرات بطابع الشدة، حيث نصّت المادة /93/ المعاقبة بالإعدام كلّ من يرتكب أحد الأفعال التالية: كلّ من هرّب مواد مخدرة وصنّعها في غير الأحوال المرخص بها في القانون، وكلّ من زرع نباتات من النباتات المرخصة في القانون في غير الغاية المرخص بها، أو هرّب بذور هذه المادة ولكن إذا وجدت في القضية أسباب مخفّفة جاز للمحكمة أن تبدل عقوبة الإعدام للاعتقال المؤبد أو الاعتقال المؤقت لمدة لا تقلّ عن عشرين سنة وغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية، وفي المادة /40/ يعاقب بالاعتقال المؤبد وبغرامة من مليون إلى 5 ملايين كلّ من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلّم أو تسلّم مواد مخدرة أو نباتاً من النباتات المرخص زراعتها قانونياً أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو توسّط فيها أو قدمها للمتعاطي، وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيها وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون، وكل من نقل مواد مخدرة أو نباتاً أو بذور النباتات المحظورة إذا كان عالماً بأن ما ينقله مواد مخدرة بقصد الاتجار، وذلك بغير الأحوال المرخص بها، وكلّ من رخص له حيازة مواد مخدرة لاستعمالها في غرض معيّن وتصرف بها بأي صورة مخالفة لهذا الترخيص، وكل من أعدّ أو هيّأ مكاناً لتعاطي المخدرات، موضحة أنه يتمّ تشديد العقوبة بالإعدام إذا ارتكبت الجريمة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية (مؤسسة ثقافية، رياضية، إصلاحية، دور العبادة، المعسكرات، السجون، الجوار المباشر لدور التعليم والمعسكرات)، كما أنه يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقلّ عن عشر سنوات كلّ من قدّم للمتعاطي مواد مخدرة، أو سهّل تعاطيها دون مقابل بغير الأحوال المرخص بها، وتكون عقوبة الاعتقال المؤبد بغرامة من 500 ألف إلى 2 مليون ليرة إذا قدّم الجاني مواد مخدرة لقاصر، أو دفعه للتعاطي بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب والإغراء، ويعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة 100 ألف إلى 500 ألف ليرة كلّ من حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو سلّم أو تسلّم مواد مخدرة، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي بغير الأحوال المرخص بها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة المذكورة سابقاً أن تأمر بوقف التنفيذ وإيداع من يثب إدمانه على التعاطي بالمواد المخدرة أحد المصحات التي تُنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها، ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من المحكمة، ولا يجوز أن تطول المدة عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة بوجود لجنة تتشكل من قبل وزارة الصحة، مضيفة أنه في حال معاودة التعاطي ستكون العقوبة مشدّدة ولا يتمّ النظر بالأسباب المخففة لأنه حكم مسبقاً بالتعاطي للمخدرات.

وذكّرت ناجي بوجود عدة وسائل اجتماعية للوقاية من الوقوع في آفة المخدرات، منها التواصل المستمر بين أفراد الأسرة، والمشاركة والتحدث عن الأمور الشخصية والاستماع لحاجيات ومشكلات الجميع، بدءاً من الأب إلى أصغر فرد من الأسرة، فيجب دعم هذه العلاقة الأسرية وتطويقها بالحب والثقة، ومن الوسائل القانونية للوقاية من الوصول إلى المخدرات ضرورة اطلاع المجتمع على العقوبات التي تقع على التجار ومروّجي المخدرات ومتعاطيها، حيث عاقب المشرّع السوري في قانون المخدرات رقم /2/ لعام 92 على حيازة المخدرات وعدّها جنائية الوصف بغضّ النظر عن القصد من الحيازة أو الإحراز، كما ميّز المشرّع في جنايات المخدرات بين مصنّعها وزراعة النباتات المخدرة وبين حيازتها أو إحرازها والتعامل بالمواد المخدرة ونباتاتها والأفعال المنطبقة بالتعاطي والتصرف بالمخدر غير المرخص في حيازته كصناعة الأدوية والصيدليات، حيث يتمّ التصرف بها في غير الغرض المشار إليه بالترخيص.

أما عن علامات المدمن فقد بيّنتها ناجي بوصفها اجتماعية قبل أن تكون صحية، وركزت على أهمية دور الأسرة في مراقبة تغيير سلوك الفرد، ففي حال كان التغيير مفاجئاً بنمط الحياة، الغياب المتكرر، الانقطاع عن العمل أو تدني مستوى الدراسة أو الوظيفي وإنتاجيته في العمل، الخروج من المنزل لفترات طويلة أو التأخر خارج البيت ليلاً، التعامل بسرية فيما يتعلق بخصوصيته، تقلب المزاج، عدم الاهتمام بالمظهر واللامبالاة، الميل للانطواء والوحدة، الإسراف في زيادة الطلب على النقود، الغضب لأتفه الأسباب، التهرب من تحمل المسؤولية، انخفاض الوزن الملحوظ نتيجة فقدان الشهية، فهذه الأسباب بداية الطريق على الإدمان ومن ثم ظهور رجفة اليدين والنحول والشحوب وعدم النوم، فهنا يتطلب العلاج عن طريق المصح المعنيّ.

من جهته النقيب علاء سلمان من إدارة مكافحة المخدرات أكد خلال الندوة أن إذاعات البحث تتمّ فقط للناقل والتاجر، علماً أنها كانت سابقاً تشمل المتعاطي، وشرح أنواع المخدرات بشكل عام بالنسبة لمصدرها (طبيعية، نصف تصنيعية، تصنيعية) فالطبيعية مستخلصة من الطبيعة كالحشيش أو القنب الهندي (مارغوانا)، نبات الخشخاش الذي يستحصل منه على الأفيون، نبات القات، والكوكائين مستخلص من نبات الكوكا، أما نصف التصنيعية فهي مخدرات تنتج عن تفاعل كيميائي بين مخدرات طبيعية ومواد كيميائية، وأهما الهيروئين، أما التصنيعية فتعتمد على المواد الكيميائية فقط، وأهمها انفيتامينات ومشتقاتها بيتاانفيتامين ميتاانفيتامين والمهدئات والمنومات كالأدوية النفسية.

وذكر سلمان تأثيرها على الجهاز العصبي، فمنها من تنشّط المتعاطي وتجعله في حالة هدوء وسكينة، ومنها كمثبط كنبات الخشخاش، فعند التعاطي يكون في حالة ارتخاء كامل، علماً أن المركب الأساسي هو المورفين، وتتراوح نسبته بين 6 إلى 7% من وزن الأفيون الخام، بالإضافة للكودائين بنسبة بين 0,5 حتى 2,5% من وزن الأفيون الخام، ومن المعروف أنه يستخدم في مجال العقاقير الطبية، أما الهروئين فمثبط مشتق من المورفين، يتمّ تعاطيه بالحقن في الوريد أو تحت الجلد أو عن طريق الاستنشاق بلون أبيض، إضافة للترامادول والمنومات والبينزوزيبينات التي تستخدم كعقاقير لعلاج القلق والتوتر، ولكن يتمّ إساءة استعمالها من قبل البعض عن طريق الاستمرار في استخدامها، علماً أن أي شخص تتواجد معه دون وصفة طبية يندرج تحت التعاطي أو التجارة.

وأكد سلمان أن الأكثر رواجاً هي حبوب الكبتاغون والمادة الفعالة الموجودة فيها هي انفيتامين، ولكن أي حبة لا يوجد فيها انفيتامين فهي لا تعدّ من المخدرات، ويتمّ التأكد من خلال التحاليل في مخبر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أو أي مخبر آخر، إضافة للحشيش وذلك لرخص ثمنه وسهولة الحصول عليه، ولكن لا يمكن تصنيفه كمنشط أو مثبط بسبب اعتماده على كمية التعاطي، فعند التعاطي بشكل كبير يؤدي إلى الهلوسة وشعور العظمة، مبيناً أن التركيز الأقوى للمادة الفعالة فيه تتواجد في القمم الزهرية، وذلك لا ينفي وجودها في الجذور والساق، أما المادة المسؤولة في الحشيش عن التغيرات النفسية فهي (دلت اتسعة نترا هيدروكنابينول).