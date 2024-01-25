تفعيل التشاركية وتنمية الاستثمارات أولويات المجالس المحليّة

اللاذقية – مروان حويجة

شكّلت سبل تنمية الاستثمارات، وتفعيل التشاركية مع المجتمع المحلّي وتحسين الخدمات وقمع المخالفات، أهم القضايا المطروحة في لقاء محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال مع رؤساء الوحدات الإدارية.

وأوضح المحافظ هلال الحرص على اللقاءات الدورية مع أعضاء المجالس المحلية، سواء من خلال الاجتماعات أو الجولات الميدانية التي تشمل مختلف المناطق، للاطلاع على واقع العمل والاحتياجات ومعالجة بعص المتطلبات بالتنسيق مع المؤسسات والجهات العامة.

ودعا هلال إلى استثمار الإمكانات المتاحة في الوحدات الإدارية بالشكل الأمثل، وتعزيز التشاركية مع المجتمع المحلي، وتشجيع الفعاليات الاقتصادية والمجتمعية على التعاون البنّاء معها في مختلف المجالات، باعتبار أن تحسين الواقع الخدمي ينعكس إيجاباً على الجميع.

ولفت هلال إلى أهمية إيجاد مطارح استثمارية وتنموية، والعمل على تعزيز الإيرادات بما يمكّن من تنفيذ المهام الموكلة للوحدات الإدارية، مؤكداً على دور وأهمية الوحدات الإدارية الكفوءة القادرة على إدارة المجتمع بدون اتكالية، وتلبية التطلعات التنموية، منوهاً بجهود بعض الوحدات الإدارية ونجاحها في هذا المجال، وضرورة أن تسعى بقية الوحدات الإدارية لتطوير أدائها، وأشار هلال إلى حجم العمل المطلوب من العاملين في مجال الإدارة المحلية، وخاصة رؤساء الوحدات الإدارية، في ميدان عمل لا يعرف العطل، ويكون على تماسٍ مباشر مع المواطنين، مؤكداً أنّ المحافظة مستمرة ومن خلال الدعم الحكومي لتأمين كل مستلزمات تمكين الوحدات الإدارية من أداء دورها.

وشدّد المحافظ على أولويات العمل، وخاصة منها ما يتعلق بقمع مخالفات البناء، وعدم التهاون فيها، مؤكداً أنّ الحراك الإيجابي في هذا المجال يتجسّد في المراقبة الدائمة والمتابعة والحدّ منها قبل الشروع في تشييد أي مخالفة، مشيراً إلى الخطر الذي تشكّله المخالفات على سلامة الأبنية وعلى مستوى الخدمات العامة لاحقاً من شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات.

وتطرق المحافظ هلال إلى استمرار لجنة القرار 555 المعنيّة بإصدار قوائم المتضررين من الزلزال، وضرورة التعاون الكامل من قبل الوحدات الإدارية المعنية بإنجاز المطلوب منها وفق التعليمات المعمّمة، وبيّن أنّه سيتم قريباً تسليم موقعين من الوحدات السكنية المؤقتة للمتضررين من الزلزال.