فلاحو إدلب وحماة يطالبون بمعايير للدعم تراعي الطبيعة الجغرافية

حماة – البعث

طالب فلاحو إدلب وحماة بوضع معايير محدّدة في توزيع الدعم الحكومي (النقدي والعيني) ووضع سياسة موحدة تراعي طبيعة المنطقة الجغرافية، إضافة إلى ضرورة تفعيل التعاونيات الإنتاجية والجمعيات الفلاحية المتعدّدة لمواجهة مختلف التحديات والصعوبات.

ودعا الفلاحون خلال لقاء حواري مع اتحاد الفلاحين إلى أهمية منح تلك الجمعيات دوراً في إمكانية تسويق المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني في الأسواق الداخلية والخارجية، من أجل تطوير العملية الزراعية وتحسين المستوى المعيشي للفلاح، لافتين إلى ضرورة وضع خطة فعلية للمتابعة والتقييم الدوري لمختلف الزراعات بالتعاون بين الجمعيات الفلاحية والوحدات الإرشادية وبمتابعة من الجهات الأعلى، مع أهمية مشاركة الفلاحين في وضع تسعيرة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح ومراعاة الحاجة الفعلية للدونم الواحد من مستلزمات الإنتاج، وما تمّ توزيعه من قبل الوزارة كدعم حكومي وفق الخطة الموضوعة، وكذلك عدم فتح الاستيراد أثناء جني الموسم، بالإضافة لحاجة الفلاح للاستمرار في هذه الزراعات من مصروف يكفيه ليتمسّك بأرضه، وكذلك وضع أسعار تشجيعية للمحاصيل الاستراتيجية قبل بداية موسم الزراعة.

وتطرّق الفلاحون إلى أهمية دعم مراكز البحوث الزراعية مالياً، والعمل على استثمار محصول الكمأة الواقع ضمن أملاك الدولة ليكون رافداً لخزينة الدولة، وتشجيع زراعة الحقول العطرية الطبيعية وتبادل الخبرات واستعراض التجارب الناجحة في مجال دعم القطاع الزراعي على الصعيد المالي والإقليمي.