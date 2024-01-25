كوريا الديمقراطية تختبر صاروخاً استراتيجياً وتؤكّد عدم تأثيره على سلامة الجوار

بيونغ يانغ – وكالات

اختبرت كوريا الديمقراطية إطلاق صاروخ كروز استراتيجي جديد للمرة الأولى “في إطار أنشطتها العادية والإلزامية لتطوير وتحديث أنظمة الأسلحة”، وأكدت أنه لا يؤثر على سلامة الدول المجاورة.

وأكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية في بيان اليوم أن إطلاق الصاروخ يوم الأربعاء “لا علاقة له بالأمن الإقليمي”، وكشفت أن الصاروخ الاستراتيجي الجديد من طراز “بولهواسال-3-31”.

وأضافت: إن تجربة الإطلاق تندرج في إطار عملية التحديث المستمر لنظام الأسلحة ونشاط منتظم وإلزامي للمكتب العام للصواريخ ومعاهد علوم الدفاع التابعة له. في حين لم تكشف عن تفاصيل التحليق.

ويعد هذا أول إطلاق معروف لصاروخ كروز تقوم به كوريا الديمقراطية منذ أيلول عام 2023، عندما أطلقت صاروخي كروز استراتيجيين بعيدي المدى برؤوس حربية نووية وهمية باتجاه البحر الأصفر.