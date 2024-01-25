مضادات اكتئاب “تحفز” الجسم على مكافحة السرطان

أثبت علماء في الصين أن نوعاً جديداً من مضادات الاكتئاب يمكن أن يكون له أيضاً القدرة على تحفيز الجسم لمحاربة بعض أنواع السرطان.

وفي تركيبة استراتيجية مع الأدوية المضادة للورم يبدو أن مضاد الاكتئاب “أنسوفاكسين هيدروكلوريد” يمنع نمو خلايا سرطان القولون في الفئران ما يقوي جهاز المناعة ويحفز شكلاً من أشكال موت الخلايا المبرمج.

وحتى الآن لم يتم اختباره على البشر، فمن غير الواضح كيف ستترجم النتائج كعلاج فعلي للسرطان.

وعندما أعطى فريق البحث كل من “أنسوفاكسين” والعلاج المناعي للسرطان للفئران، تمكن من القضاء تماماً على الأورام لدى 20% من العينات ما أدى إلى إنتاج مناعة طويلة الأمد.

ويخلص الفريق إلى أنه “بشكل عام، يشير عملنا إلى أن مركب “أنسوفاكسين هيدروكلوريد” قد يكون طريقة واعدة لعلاج السرطان”.

وتشير الأدلة إلى أن الاكتئاب وغيره من أشكال الضغط النفسي هي عوامل خطر لتعزيز نمو السرطان، على الأرجح عن طريق قمع الاستجابات المناعية، ولكن من الصعب تأكيد ما إذا كانت مضادات الاكتئاب يمكن أن تساعد في مكافحة هذا الخطر أم لا.

والأهم من ذلك، لا يبدو أن مضادات الاكتئاب تعمل في مكافحة السرطان بمفردها. ويجب دمجها مع الأدوية المضادة للسرطان التي تمنع الأورام من الاختباء من جهاز المناعة في الجسم.