مكافأة 1000 دولار مقابل ترك هاتفك لمدة شهر

أطلقت Siggi’s العلامة التجارية الأيسلندية للزبادي مبادرة غريبة تحت عنوان “برنامج التخلص من السموم الرقمي” الجديد.حيث قدمت مبلغاً قدره 10000 دولار أمريكي إلى 10 مشاركين محظوظين يرغبون في عدم استخدام الهاتف لمدة شهر.. والفكرة مستوحاة من الاتجاه الشائع “يناير الجاف”، حيث تتحدى الشركة الأفراد لقطع الاتصال بالعالم الحقيقي وإعادة التفاعل مع بعضهم.

وسيقوم المشاركون المختارون بتخزين هواتفهم الذكية بشكل آمن في صندوق متوفر وسيستمتعون بشهر من الحياة التناظرية.

وذكرت الشركة أنه في مقابل استراحتهم الرقمية، سيحصل الفائزون على 10000 دولار، وهاتف قديم مزود ببطاقة مسبقة الدفع لحالات الطوارئ.

وقالت الشركة على موقعها على الإنترنت: “نحن نقدم نوعاً جديداً من كانون الثاني هذا العام. فبدلاً من الامتناع عن تناول الكحول لمدة شهر، نتحداك أن تتخلى عن هاتفك الذكي.. نحن نؤمن بقوة عيش حياة أبسط مع عدد أقل من عوامل التشتيت”.

وأضافت: “أحد أكبر عوامل التشتيت في حياتنا اليوم هي هواتفنا. في الواقع، يقضي الشخص العادي 5.4 ساعة على هواتفه كل يوم” .

وأكدت الشركة التقديم للبرنامج مفتوح حتى 31 كانون الثاني. إذا كنت مستعداً لأخذ استراحة من حياتك الرقمية واحتمال الفوز بمكافأة كبيرة، فتفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني لإرسال طلبك.. فقد تكون من بين القلائل المحظوظين الذين يحصلون على جائزة سخية.