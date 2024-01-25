نقابة نسيج حماة تدعو لإعادة تشغيل محلج العاصي

حماة – حسان المحمد

وسع ممثلي اللجان النقابية لنقابة عمال الغزل والنسيج بحماة خلال مؤتمرهم السنوي مطالبهم والتي تمثلت بزيادة الرواتب والأجور، وتحويل العقود المهنية إلى عقود سنوية، وزيادة اعتماد الطبابة وقيمة الإحالة السنية ووالوجبة الغذائية واللباس العمالي، وتشميل العاملين بالأعمال الخطرة، وتأمين نقل جماعي للعمال، والإسراع بتنفيذ الحوافز الإنتاجية التي طال انتظارها.

وعلى مستوى شركاتها، طالبت اللجان النقابية بتأمين محروقات للشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد، وإقامة محاضرات تعنى بقانون الحوافز الجديد والتأمينات الاجتماعية، وإعداد وترميم مشغلي سلحب ودير شميل التابعتين لشركة وسيم للألبسة، وتشميلهم بعطلة يوم السبت، والتشجيع على زراعة القطن ليعاد تشغيل محلج العاصي المتوقف عن العمل منذ عامين، وإعادة النظر بأسعار الغزول المرتفعة والمسعرة من قبل اللجنة الاقتصادية مما أثر على عملية التسويق ومنافسة القطاع الخاص.

محمد عزوز رئيس الاتحاد المهني لعمال الغزل والنسيج أشار إلى جهود الاتحاد المستمرة مع الحكومة لتحسين المستوى المعيشي، وزيادة التعويضات، وتحقيق كل ما يمكن تحقيقه للعمال، ولم يخف ازدياد حالات الاستقالة مما يؤثر على العملية الإنتاجية.

وعزا عزوز نقص الأيدي العاملة إلى آلية مسابقة وزارة التنمية والتي اعتبرها بأنها فاشلة، لافتاً إلى تشجيع أسر العمال للتوجه إلى الاقتصاد الأسروي عبر تدريب أحد افرادهم في الدورات التي يقدمها اتحاد العمال ومتابعة تدريبهم وتأهليهم في سوق العمل.