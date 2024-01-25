وزيرة الإدارة المحلية تبحث مع السفير الصيني سبل تعزيز التعاون

بحثت وزيرة الإدارة المحلية والبيئة المهندسة لمياء شكور مع السفير الصيني في سورية شي هونغوي سبل تعزيز التعاون في مجالات تنمية قدرات الوحدات الإدارية والبيئة ومنظومة النقل الداخلي وأفواج الإطفاء.

وأعربت الوزيرة شكور خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة عن الشكر والتقدير للمساعدات المقدمة إلى الشعب السوري، وخاصة المساعدات الإغاثية للمتضررين من كارثة الزلزال.

بدوره، أكد السفير الصيني استعداد بلاده لمواصلة التعاون في مختلف المجالات ذات المنفعة المتبادلة، معرباً عن تقديره لصمود سورية قيادةً وشعباً وعمق العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الصديقين.

وقام السفير الصيني خلال اللقاء بتسليم الوزارة جهاز (اختبار مقاومة الخرسانة) المخصص لفحص السلامة الإنشائية للمباني وهو عينة من مجموعة أجهزة مماثلة ستقوم السفارة الصينية في دمشق بتقديمها للوزارة للاستفادة منها في عمليات فحص السلامة الإنشائية، ومقاومة البنية الخرسانية والكشف عن الأضرار.

ولفتت الوزيرة شكور إلى أهمية هذه الأجهزة خلال المرحلة الراهنة، لما لها من أثر في تحسين أداء الكوادر الهندسية السورية، لجهة الكشف عن السلامة الإنشائية للمباني المتضررة بفعل الزلزال والمباني والمنشآت التي تضررت من جراء جرائم الإرهاب في سورية.

وختم اللقاء بالاتفاق على استكمال إجراءات استلام باقي الأجهزة، إضافة لبحث إمكانية تدريب الكوادر الهندسية السورية على الاستخدام الأمثل لها.