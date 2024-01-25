وزير التجارة الداخلية من اللاذقية: استجرار مختلف الأصناف الزراعية من الفلاحين لدعم المستهلك والمنتج

ضرورة المتابعة الدائمة لعمل صالات السورية للتجارة وتعزيز قائمة السلع والمواد فيها وتنوعها ودعم تنافسيتها في السوق أبرز ما أكد عليه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي خلال اجتماعه اليوم مع مديري المؤسسات التابعة للوزارة في محافظة اللاذقية.

وشدّد الوزير على ضرورة استجرار مختلف الأصناف الزراعية مباشرة من الفلاحين من قبل السورية للتجارة وفق الإمكانات المتاحة، وبما يوفر الدعم لهم ويحفظ حقوقهم، ويحقق التنافسية العادلة في الأسواق لمصلحة المستهلك والمنتج معاً.

وتطرّق علي إلى أهمية ضبط ومعالجة المخـالفات الجسيمة في الأسواق، ولاسيما التي تتعلق بصحة المواطن، مؤكداً ضرورة إنتاج رغيف الخبز بأفضل المواصفات والجودة الممكنة، والمراقبة الدائمة لعمل المخابز ومدى التزامها بمعايير الإنتاج.

وكان الوزير علي قد تفقد خلال جولة واقع العمل في عدد من المخابز في المحافظة وعملية بيع الخبز للمواطنين والمعتمدين.

حضر الاجتماع مدير عام المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع وعضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة والصناعة الدكتور معلا إبراهيم والمعنيون في قطاع التجارة الداخلية بالمحافظة.