الصين تدعو “الناتو” إلى التوقّف عن اتخاذ الإجراءات المسببة للفوضى في “آسيا-الهادئ”

بكين-سانا

وصف المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية “وو تشيان” حلف الناتو بأنه عبارة عن آلة حرب متحركة تتسبب بالفوضى أينما حلت وأنه عمد إلى خوض الحروب منذ نشأته.

ونقلت وكالة نوفوستي عن وو تشيان قوله في مؤتمر صحفي: لقد لفتنا الانتباه إلى التصريحات غير اللائقة لأمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ فيما يتعلق بالصين… وباعتباره منظمة عسكرية إقليمية فقد بدأ الناتو وخاض الحروب منذ نشأته.

ودعا تشيان حلف شمال الأطلسي “إلى التوقف عن اختلاق الأكاذيب واتخاذ الإجراءات الخطيرة التي تسبب الفوضى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ… والتعامل مع الصين وتطوير القوات المسلحة الصينية بصورة موضوعية وعقلانية”.

وقال: إنه في السنوات الأخيرة يواصل التحالف الاقتراب من منطقة آسيا والمحيط الهادئ ويستخدم التهديد الصيني غير الموجود لإثارة المواجهة، كما يعرض الأمن الإقليمي للخطر.