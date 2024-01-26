إطفاء حريق في إحدى المنشآت الكيمائية بحسياء

حمص – سمر محفوض

اندلع حريق كبير صباح اليوم في إحدى المنشآت الكيميائية المختصة بصناعة أنابيب الري البلاستيكية ضمن المدينة الصناعية بحسياء.

وذكر قائد قائد فوج الإطفاء في حسياء، تكليفاً، بلال حيدر لـ«البعث أون لاين» أنه تم الإبلاغ عن الحربق فتوجهت عناصر الإطفاء ضمن المدينة منذ اللحظات الأولى للبلاغ إلى موقع نشوب النيران، حيث تمت المسارعة للمؤازرة وتقدير الحالة، ومحاصرة النيران وإخمادها من قبل عناصر فوج الإطفاء، كما تم منعها من الامتداد، وتم بالفعل محاصرة الحريق وإخماده.

وبين حيدر أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي تسبّب بإشتعال المواد الأولية التي تدخل بصناعة أنابيب الري.

وأكد أن الأضرار اقتصرت على المادية، دون وقوع أي أذيات بين العاملين في المنشأة.