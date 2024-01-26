إنتر يسعى لاستعادة الصدارة في الدوري الإيطالي

البعث-وكالات

جولة جديدة من الدوري الإيطالي تفتتح اليوم الجمعة لحساب الأسبوع الثاني والعشرين من الكالتشيو، ويقصّ شريطها فريقا كالياري وتورينو وذلك عند الساعة 10.45 بتوقيت دمشق، لكن محبي الكرة الإيطالية سيكونون على موعد مع مباراتين قويتين يوم الأحد في قمة هذه الجولة الأولى بين الإنتر وصيف الترتيب بفارق نقطة عن يوفنتوس المتصدر، وبين فيورنتينا الرابع.

ويبحث الأفاعي عن نتيجة إيجابية قبل لقاء السيدة العجوز في الجولة القادمة وروما في الجولة التي تليها، ويتسلّح الإنتر بمعنوياته العالية بعد فوزه بكأس السوبر الإيطالية على حساب نظيره نابولي في اللقاء الذي جرى بينهما الاثنين الماضي، وكانت قد استضافته المملكة العربية السعودية على ملعب الأول بارك.

وسيكون ملعب أرتيميو فرانتشي مسرحاً للقاء الذي يتخوف فيه عشاق الإنتر من إجهاد اللاعبين نتيجة ضغط المباريات لكن قائد الإنتر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، طمأن الجميع وحرص على تحفيز اللاعبين قبل المباريات المهمة المقبلة للنيرازوري، والتي في الغالب ستحدد بشكل كبير مدى قدرة الفريق على المنافسة على اللقب، حيث قام بالتحدث إلى زملائه مطالباً إياهم بعدم خفض وتيرتهم مع قرب لقاءات الدوري ودوري الأبطال.

وفي المباراة الثانية يستضيف فريق العاصمة لاتسيو السادس نظيره نابولي التاسع، ويسعى كل منهما لحصد نقاط المباراة الثلاث من أجل مصالحة الجماهير وتعويض خسارة كأس السوبر وتحسين مركزهما.

إحصائياً: التقى إنتر وفيورنتينا في 59 مباراة في الدوري الإيطالي، فاز فيها الإنتر 31 مرة مقابل 13 فوز لفيورنتينا، وفي آخر لقاء جمعهما استطاع رفاق لاوتارو اكتساح فيورنتنا بأربعة أهداف نظيفة في إياب الدوري، وهي أكبر نتيجة يفوز فيها الأفاعي على منافسهم، الذي بدوره فاز عليهم بنفس النتيجة أيضاً ولكن عام 2000 كأكبر نتيجة بينهما.

والتقى نابولي ولاتسيو 50 مرة سابقاً لحساب الدوري، فاز نابولي 24 مرة وخسر 17 مرة فيما كان التعادل سيد الموقف في 9 مواجهات، أما أكبر نتيجة بين الفريقين لصالح نابولي كانت عام 2015 بخمسة أهداف نظيفة، أما أكبر نتيجة لصالح لاتسيو فكانت عام 1994 بخمسة أهداف لهدف.