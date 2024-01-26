العدل الدولية تفرض تدابير مؤقتة ضد (إسرائيل) وتطالبها بمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية
لاهاي – الأرض المحتلة-سانا
بعد خطوة جمهورية جنوب إفريقيا النابعة من الإنسانية والأخلاق الدولية في الوقوف ضدّ التمييز العنصري وجرائم الإبادة واستعمار الشعوب إينما وجدت، بحكم ضميرها الشعبي الرافض لما قاساه سابقاً من أفعال العبودية والإستعمار، فرضت اليوم محكمة العدل الدولية اليوم على كيان الاحتلال الإسرائيلي عدداً من التدابير المؤقتة بشأن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضده، من بينها ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.
وخلال الجلسة التي عقدتها في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية لإصدار قرار أولي في دعوى جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل” بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، أعلنت المحكمة قبولها الدعوى ورفضها طلب “إسرائيل” بردها، مبينةً أنها أخذت في الاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
كما قررت المحكمة أن على “إسرئيل” منع التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة كل من يحرض على ذلك، ووجوب اتخاذ إجراءات لمنع تدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بارتكاب إبادة جماعية.
وأكدت العدل الدولية أن التقارير والأدلة المقدّمة في دعوى جنوب إفريقيا بارتكاب “إسرائيل” إبادة جماعية في قطاع غزة منطقية، مطالبة “إسرائيل” بتقديم تقرير حول استجابتها للتدابير المذكورة خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
كذلك أقرّت المحكمة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالحماية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وقالت رئيسة المحكمة القاضي جوان إي دونوغو: إن لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب “إسرائيل” بردها، ولدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد “إسرائيل”.
وأضافت: إن المحكمة تقرّ بحق الفلسطينيين في قطاع غزة بالحماية من أعمال الإبادة الجماعية، وإن الكثير من الفلسطينيين في القطاع لا يمكنهم الوصول إلى المياه والطعام وأساسيات الحياة.
إلى ذلك ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 112 على قطاع غزة المنكوب إلى 26083 شهيداً و64487 مصاباً.
وقالت الصحة في بيان اليوم: إن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 19 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 183 شهيداً و377 جريحاً.
ولفتت إلى استشهاد 70 فلسطينياً على الأقل جراء قصف الاحتلال مدينتي رفح وخان يونس خلال الساعات الـ 24 الماضية، مبينة أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، جراء منع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون صباح اليوم جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.
وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم خمسة فلسطينيين في مدينتي جنين والقدس.
وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي عرابة ويعبد جنوب جنين واعتقلت ثلاثة فلسطينيين، كما اقتحمت مخيم قلنديا شمال مدينة القدس واعتدت على ممتلكات الفلسطينيين واعتقلت شابين.