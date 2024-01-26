المقاومة العراقية تستهدف القوات الأمريكية في الأنبار

بغداد-سانا

أعلنت المقاومة العراقية استهداف القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق بالطيران المسير.

وقالت المقاومة في بيان لها: “استمراراً بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، ورداً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مقاتلو المقاومة مساء أمس قاعدة عين الأسد المحتلة غرب العراق بالطيران المسير”، مؤكدة استمرارها في دك معاقل الأعداء.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت أمس القوات الأمريكية بالطيران المسير قرب مطار أربيل شمال العراق.