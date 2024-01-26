الورشات الفنية باللاذقية تؤكد جاهزيتها لمواجهة آثار العواصف الرعدية

تواصل ورشات الطوارئ التابعة لمجلس مدينة اللاذقية أعمال إزالة بقايا البرد المتراكم بالمعدات الهندسية، إثر الأحوال الجوية السائدة والعاصفة الرعدية المصحوبة بتساقط حبات البرد التي ضربت المدينة عند منتصف الليلة الماضية، وأدت إلى تراكم البرد في عدة مواقع، وخاصة في حي قنينص وشارع الكورنيش الغربي.

وأشار رئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس حسين زنجرلي إلى استمرار ورشات المجلس والشركة العامة للصرف الصحي بمؤازرة من الدفاع المدني وفوج الإطفاء بأعمال تنظيف وتعزيل الفوهات المطرية في الشوارع ومراقبة جميع المحاور في المدينة بالتعاون مع شرطة المرور.

بدوره أوضح قائد فوج إطفاء اللاذقية المقدم مهند جعفر أن الأمطار الغزيرة تسببت بوجود سيارات عالقة في المواقع المنخفضة، حيث عملت الفرق المناوبة على سحب سيارة نهاية جسر الشيخ ضاهر، وسيارتين في منطقة الجمارك وإخلائهما من الركاب دون أضرار تذكر.