تنين بحري يضرب 97بيتاً محمياً في طرطوس
طرطوس_ دارين حسن
بين رئيس صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية في مديرية زراعة طرطوس الدكتور حيدر شاهين أن تنين بحري ضرب عدة قرى في سهل عكار، وتشير التقديرات الأولية إلى تضرر 18 مزارعاً و97 بيتاً محمياً مزروعاً بالبندورة والخيار والباذنجان والفليفلة، وتراوحت نسبة الضر بين 70_ 90 %.
وأوضح الدكتور شاهين في تصريح ل”البعث” أنه وفي الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة ضرب تنين بحري مناطق يحمور والهيشة وأبو عفصة، كما ضرب تنين بحري آخر في الساعة الثانية ظهراً قرى بني نعيم وبصيصة وشاص،مشيراً إلى أن لجان الصندوق تتابع بالتعاون مع الإرشادات المعنية بالمناطق ودائرة زراعة الصفصافة حصر الأضرار الناجمة وإعداد قوائم اسمية دقيقة بالمتضررين.