وائل علي

على فكرة…لاأعتقد أن كتاب زوايا الرأي والأعمدة الصحافية اليومية أو الأسبوعية في صفحات المحليات والاقتصاد التي تزخر بها الإصدارات والمواقع الالكترونية ، ولا حتى ناشرو البوستات على الصفحات الشخصية يجدون صعوبة في انتقاء واختيار العناوين والموضوعات التي يرغبون طرحها وإثارتها ومناقشتها أمام الرأي العام ، بل على العكس تماما ، فغالبا ما تراهم يحارون في اختيار المواد التي سيتناولونها ويدفعون بها للنشر لكثرة وتزاحم الموضوعات الضاغطة التي تفرزها الأحداث الساخنة التي تتتالى بفضل رتم الأداء الملتبس المترهل في كثير من مفاصل وتفاصيل حياتنا اليومية وخدماتها المتعثرة التي تجعلنا نغرق في شبر ماء ونتعثر بها عند أبسط وأول مطب…!؟

نعم هذه هي الحقيقة فبدل العنوان عناوين وبدل المانشيت مانشيتات وبدل الموضوع هناك ألف موضوع وهكذا دواليك…

لكن المشكلة باتت في الصدر الذي لم يعد رحبا حتى ضاق ذرعا ولم يعد يبالي على مايبدو ، وفي الأذن التي اعتادت التطنيش ولم تعد تسمع وكأن صمما أصابها على قاعدة قولوا ماتريدون ونحن نفعل مانريد…!؟

لقد مللنا تكرار الطروحات لكننا لم ولن نيأس ولا يزال الأمل يحكمنا طالما أن هناك مخلصين يعملون ويتابعون ، وعلى هذا الأساس من غير المقبول أبدا أن نعيش مأساة كهربائية قاسية لم نشهدها في أصعب الأوقات والظروف وأشدها ضراوة وقسوة ونقصا نفطيا وتأخرا في رسائل الغاز في عز الكانونين ، وغلاء رهيبا لايرحم لم يترك سلعة ولاخدمة إلا وطالتها لوثة الغلاء مرارا وتكرارا والقادم يشي ويوحي بمزيد من المفاجآت القادمة قريبا على الطريق ، يقابله ضعف وتردي القيمة الشرائية للعملة ومحدودية أجور الوظيفة العامة إلى آخر المعزوفة…!؟

إننا نعتقد أنه بالإمكان تقليص وتحجيم الكثير من مشكلاتتا ومعاناتنا التي نرزح تحتها بقليل من الإدارة المحنكة والاعتماد على الذات والانتاج والمرونة ، وهو مانعول عليه ونتتظره وبغير ذلك فإن طريق الخلاص لا يزال بعيدا وطويلا وشاقا ، وعلى الصابرين التمسك بالمزيد من حبال الصبر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا…