مواجهتان مصيريتان في دوري سلة الرجال

دمشق-عماد درويش

ستكون مباريات المرحلة السادسة من إياب دوري سلة المحترفين التي ستنطلق يوم غدٍ على درجة عالية من الأهمية خاصة وأن الصراع على دخول دور الستة الكبار قد يحسم في هذه المرحلة، أما الفرق التي تتنافس على المركزين الأول والثاني فتأجل الحسم فيها بسبب تأجيل مباراة قمة الجولة بين النواعير والوحدة، كون الوحدة يشارك في دورة دبي الدولية.

المرحلة تفتتح غداً حي يعقد لقاء وحيد تستضيفه صالة الجلاء في حلب ويجمع الجلاء (الرابع) مع الوثبة (الأخير) حيث يتوقع أن تكون المباراة محسومة لمصلحة الجلاء نظراً للفوارق الكبيرة بين الفريقين من لاعبين محليين وأجانب، كما انه يتطلع لتحسين مركزه على لائحة الترتيب، أما الوثبة الذي هبط للدرجة الثانية سيلعب دون أي ضغوط ويسعى لتقديم أداء جيد قبل وداع الدوري.

ويوم الأحد المقبل تستضيف صالة الحمدانية في حلب بين الحرية (السابع) وضيفه الجيش (السادس) في لقاء على صفيح ساخن، فأصحاب الأرض حاجة ماسة للفوز للإبقاء على آمالهم بدخول دور الستة الكبار، ولعل فوزهم في الذهاب (84-74) يشكل نقطة قوة له، لكنه سيواجه ضيفه الذي لم يخسر أي مباراة في الإياب ويريد مواصلة عروضه الجيدة، وخسارته بالذهاب كانت بسبب عدم تعاقده مع أجانب.

وتختتم المرحلة حين يستقبل الكرامة (الثالث) على أرض صالة غزوان أبو زيد في حمص أهلي حلب (الثاني) في لقاء مصيري وهام لكلا الفريقين، فالفوز قد يمنح صاحبه فرصة البقاء ثانياً على سلم الترتيب، والتأهل للدور نصف النهائي مباشرة.

الفريقان يملكان كوكبة من النجوم القادرة على تقديم مباراة كبيرة وقوية تليق بهما، والأهلي يسعى لرد الدين لخسارته بالذهاب (60-65) أما الكرامة فلن يفرط بنقاط المباراة على أرضه وبين جماهيره.