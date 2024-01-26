نيكاراغوا تقدم طلباً إلى العدل الدولية للمشاركة في مقاضاة (إسرائيل)

ماناجوا-سانا

أعلنت نيكاراغوا تقديمها طلباً إلى محكمة العدل الدولية للمشاركة في دعوى جنوب إفريقيا المقامة ضد (إسرائيل) لتورطها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الحكومة قولها في بيان: “نيكاراغوا تقدمت بطلب إلى محكمة العدل الدولية لإدراجها في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد (إسرائيل) على أساس انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية في قطاع غزة”.

وأضاف البيان: إن “نيكاراغوا ترى تصرفات (إسرائيل) تنتهك بشكل واضح قواعد اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وتريد التدخل في مسار القضية برمتها كدولة، وأن تكون طرفا في جميع العواقب القانونية المحتملة التي قد تنشأ”، داعياً إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكانت جنوب إفريقيا تقدمت في التاسع والعشرين من كانون الأول الماضي بدعوى من 84 صفحة تعرض خلالها دلائل على انتهاك (إسرائيل) القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.