وزيرة الإدارة المحلية تبحث تعزيز التعاون المشترك بين سورية وكل من الباكستان والفلبين

بحثت وزيرة الإدارة المحلية والبيئة رئيسة اللجنة العليا للإغاثة المهندسة لمياء شكور مع السفير الباكستاني بدمشق شاهد أختر مجالات التعاون وسبل تطويرها، ولا سيما دعم المجتمعات المحلية والوحدات الإدارية، ومتابعة تقديم الدعم للمتضررين من الزلزال الذي ضرب سورية العام الماضي.

وأكدت الوزيرة شكور أهمية التعاون القائم بين البلدين الصديقين الذي يعكس عمق العلاقات القائمة بينهما، مثمنة وقوف باكستان إلى جانب سورية وما قدمته من مساعدات للشعب السوري لمواجهة تداعيات الزلزال.

من جانبه جدّد السفير أختر التأكيد على موقف بلاده الداعم لسورية والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها وتعاطف الشعب الباكستاني معها حيال تداعيات الزلزال، مشيراً إلى إمكانية مواصلة توطيد التعاون بين البلدين الصديقين في قطاع الإدارة المحلية والبيئة، وإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة، ومنها المدارس والتعاون في مجال حماية البيئة وخاصة حملات التشجير في الوحدات الإدارية.

من جهة ثانية بحثت الوزيرة شكور في لقاء آخر مع القائم بأعمال السفارة الفلبينية بدمشق جون غومابوس رييس والوفد المرافق سبل تعزيز التعاون المشترك وعلاقات الصداقة بين البلدين، منوهةً بأهمية التعاون وتبادل الخبرات في قطاع الإدارة المحلية والبيئة، وخاصة تنمية الوحدات الإدارية ودعم المجتمعات المحلية، وبالمساعدات التي قدمتها الفلبين لسورية للتخفيف من تداعيات الزلزال.

من جانبه أكد رييس أن علاقات البلدين القائمة كانت ولا تزال متينة وهي تعكس محبة الشعبين الصديقين، مشيراً إلى سعي الفلبين لمواصلة التنسيق والعمل لتعزيز التعاون بين الجانبين.