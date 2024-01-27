أضرارٌ مادية كبيرة بسبب صاعقة في ريف حمص الغربي

حمص- سمر محفوض

تسببت صاعقة رعدية ضربت سطح أحد المنازل في الريف الغربي بحمص بأضرار كبيرة في المنزل، حيث أدت إلى تصدع سطح المنزل مشكلة حفرة كبيرة ببلاطة السقف، وطالت الأضرار حوالي ١٥ منزلاً مجاوراً، إضافةً إلى احتراق ألواح الطاقة الشمسية على الأسطح، وتعطيل الأجهزة الكهربائية وخروج شبكة الاتصالات والإنتر نت عن الخدمة.

وأشار فراس الحجل مختار قرية عين العجوز التابعة لبلدية الكيمة لـ”البعث أون لاين” أن العاصفة الرعدية والصاعقة المذكورة أدت إلى وقوع خسائر مادية كبيرة في القرية، وخاصة البيوت القريبة من المنزل الذي ضربته الصاعقة، مؤكداً اقتصار الأضرار على الماديات.

وطالب الأهالي بإرسال لجان هندسية للكشف عن السلامة للإنشائية للمنزل الذي ضربته الصاعقة والمنازل المجاورة له والعمل على إرسال فرع الصيانة الفنية لإصلاح شبكات الكهرباء والهاتف والانترنت. ولجنة لتقدير الأضرار ومنح التعويضات الممكنة.