الرفيق الأسد يناقش مع لجنة الإشراف منهجية العملية الانتخابية ومخرجات حوارات الفروع

دمشق – البعث

ناقش الرفيق الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور بشار الأسد مع اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات منهجية العملية الانتخابية ومخرجات حوارات الفروع الحزبية.

واستمع الرفيق الأمين العام لإحاطة حول الجولات واللقاءات التي أجرتها اللجنة في الفروع والمحافظات خلال الأيام الماضية، وما حملته الحوارات مع الرفاق من نقاط استفسارية إجرائية أوضحتها اللجنة في حينه، وأخرى تقتضي التدقيق والمراجعة التنظيمية، لعدم ورودها في اللوائح التي أقرّها اجتماع اللجنة المركزية، وذلك بهدف ضمان أكبر مستوى من النزاهة والعدالة الانتخابية والتمثيلية في الترشح والتصويت والنتائج.

ونوّه الرفيق الأمين العام بمستوى المسؤولية الذي أظهرته لجنة الإشراف، وإدارتها عملية حوار شفافة وغنية مع الرفاق في الفروع، مشدداً على أن نجاح تجربة الإشراف على الانتخابات سيُبنى عليه في الاستحقاقات المقبلة على مختلف المستويات الحزبية، والتي ستلي اجتماع اللجنة المركزية الموسّع، وبالتالي فإن هذه التجربة اليوم يمكن أن تكون جزءاً من مسار ديمقراطي يجب أن نبني متطلبات شفافيته ونجاحه.

ولفت الرفيق الأسد إلى ضرورة تقييم هذه التجربة بشكل علمي ودقيق، بحيث نصوّب أية ثغرات قد يُظهرها تطبيق اللوائح التنظيمية.

كذلك ناقش الرفيق الأمين العام مع اللجنة منهجية السير في الاستحقاق الانتخابي والنقاط الرئيسية المستجدّة التي نتجت عن الجولات على كل الفروع، والخصوصيات التي قد تمايز فرعاً حزبياً عن آخر، وانعكاسات ذلك على بعض الجوانب التنظيمية.

وطرحت اللجنة مسألة الحزبيين غير المثبتين في عدد من الفروع بالمحافظات التي لها وضع خاص، وانعكاس هذه المسألة على العدد التمثيلي في اجتماع اللجنة المركزية الموسّع.

كما طرحت مسألة حق المرشح الفائز على مستوى مؤتمرات الشعب في الانسحاب على مستوى الفرع، وما هو الإجراء التنظيمي حيال ذلك.

وستقرر اللجنة مباشرة في هاتين المسألتين، ثم ستعلن عن موعد بدء الانتخابات الحزبية، والتي سيتم تحديد موعدها خلال الأيام المقبلة.