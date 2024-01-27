وزير “الأشغال” يتفقد مساكن متضرري الزلزال بالمعصرانية.. والتسليم آذار القادم

حلب – معن الغادري

تفقد وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس سهيل عبد اللطيف وأمين فرع حلب للحزب الرفيق أحمد منصور ومحافظ حلب حسين دياب مراحل الانجاز في مشروع مساكن المعصرانية المخصصة لسكن المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب حلب في السادس من شباط من العام الماضي.

وقدم مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان، المهندس سالم حبيب، شرحاً كاملاً عن مراحل العمل والانجاز والتي وصلت إلى مراحل متقدمة، متوقعا أن يتم الانتهاء من الأعمال والتسليم نهاية شهر آذار القادم.

وأوضح حبيب أن نسبة الإنجاز في مساكن المعصرانية بلغت نحو 100٪ هيكل، وتم إنفاق نحو 22 مليار ليرة سورية مع تقدم الأعمال في الاكساء بنسبة 70% إضافة الى 60% من الموقع العام ، موضحاُ أن مساكن المعصرانية تتضمن بناء 4 محاضر بواقع 120 شقة سكنية، في حين تتضمن مساكن متضرري الزلزال في الحيدرية بناء 4 برجيات تضم 320 شقة سكنية يتم العمل فيها وفق البرنامج الزمني المحدد.

وبين المهندس المشرف في مؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية نوار ديوب أن العمل في ضاحية المعصرانية يتم وفق المواصفات العقدية والجودة والمدة الزمنية المطلوبة.

وسبق جولة الوزير عبد اللطيف في مشروع المعصرانية عقد اجتماع موسع في قاعة الاجتماعات في مجلس المحافظة تم خلاله

مناقشة مراحل العمل في المخطط التنظيمي العام لمدينة حلب ، والمخططات التفصيلية.

واستمع الوزير عبد اللطيف الى الإجراءات المتعلقة بتسجيل المتضررين من الزلزال في مركز خدمة المواطن، واستكمال إجراءات تسليم الأراضي للجمعيات السكنية، مشدداً على ضرورة وضع برنامج زمني لتنفيذ المخططات التفصيلية، وداعياً إلى عقد اجتماع بين المعنين في نقابة المهندسين ومجلس المدينة لاستكمال إجراءات الكشف على الأبنية المتضررة نتيجة الزلزال. وطلب الإسراع بتسليم الأراضي للجمعيات السكنية، مبيناً أهمية الإسراع بتنفيذ هذه البرامج نظراً لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.

كما استعرض عبد اللطيف مع المعنيين في المحافظة واقع العمل في المخطط التنظيمي العام لمدينة حلب ومراحل إعداد الدراسات التفصيلية الذي يساهم في الحد من انتشار المخالفات السكنية، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بالتنسيق بين نقابة المهندسين ومجلس المدينة لاستكمال تقييم وتوصيف الأبنية المتضررة من الزلزال، وذلك من خلال تشكيل لجان هندسية جديدة وتحديد آليات العمل المناسبة لإنجاز العمل، وفق ما جاء بالاجتماع التنسيقي الذي عقد بدمشق بالخصوص ذاته.

وجرت مناقشة واقع العمل في مركز خدمة المواطن لتسجيل المستفيدين من الفئتين “أ” و”ب” وتعويضهم من خلال الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال، إضافة إلى مناقشة واقع الجمعيات السكنية بحلب واستكمال الإجراءات القانونية والعقدية لتسليم الأراضي، وإطلاق العمل في الاراضي N4 وN1 وW3.

أمين الفرع والمحافظ محافظ حلب أكدا على ضرورة الإسراع بوضع الآليات المناسبة والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لتجاوز العقبات المتعلقة بتشكيل للجان الهندسية الخاصة بالسلامة العامة إلى جانب وضع الحلول اللازمة لإطلاق العمل في الجمعيات السكنية.