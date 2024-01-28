ساندرز يتهم أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ بتجاهل الكارثة في غزة

لندن- مدريد- سانا

أعرب السيناتور الأميركي بيرني ساندرز عن أسفه بأن العديد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأميركي يختارون تجاهل الكارثة الإنسانية الخطيرة التي تتكشف في قطاع غزة، في الوقت الذي تقدم فيه الولايات المتحدة مساعدات عسكرية سنوية لإسرائيل.

وأوضح ساندرز، في سياق مقال نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، أن واشنطن شريكة فيما يحدث في غزة، فهي تقدم لـ “إسرائيل” مساعدات عسكرية بقيمة 3.8 مليارات دولار كل عام والقنابل والمعدات العسكرية التي تدمر غزة مصنوعة في الولايات المتحدة، مضيفاً: إنه “لا يمكن وصف ما يحدث”.

وشدد السيناتور الأميركي على أنه إذا لم نشهد تحسناً جذرياً في إمكانية وصول المساعدات الإنسانية في وقت قريب جداً إلى قطاع غزة المحاصر فإن أعداداً لا تحصى من الأبرياء بمن في ذلك الآلاف من الأطفال قد يموتون بسبب الجفاف والإسهال والأمراض التي يمكن الوقاية منها والمجاعة.

وطالب السيناتور الأميركي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بعدم تجاهل ما يعيشه الفلسطينيون في غزة، كما لا ينبغي على الكونغرس والشعب الأميركي تجاهل ذلك، مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي يعمد إلى تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث أدى القصف العشوائي من قبل إسرائيل والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية الأساسية إلى خلق واحدة من أشد الكوارث الإنسانية خطورة في الآونة الأخيرة.

وتطول قائمة الأسلحة التي ضختها أميركا إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المتواصل على قطاع غزة، فمن فرق العمليات الخاصة إلى حاملات الطائرات وطائرات المراقبة أي 2 هوك آي المعروفة برادارها الذي يوفر نظام إنذار مبكر عند إطلاق الصواريخ المضادة، وصولاً إلى مقاتلات إف 18.

في سياقٍ متصل، شهدت العاصمة الإسبانية مدريد مساء أمس مظاهرة شعبية حاشدة دعماً للشعب الفلسطيني للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة.

ووفق وكالة “فرانس برس” فإن 20 ألف شخص شاركوا في المظاهرة الاحتجاجية في مدريد حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها أوقفوا الإبادة الجماعية في فلسطين و قاطعوا “إسرائيل” و “إسرائيل” تمارس الإبادة الجماعية، ورددوا عبارات منها أين العقوبات على “إسرائيل” و”إسرائيل” تقتل برعاية أوروبا، كما رفعوا أعلام جنوب إفريقيا غداة صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا “إسرائيل” إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب إبادة جماعية في غزة.