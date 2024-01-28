القضاء على عدد من إرهابيي (داعش) في مدينة نوى بريف درعا

درعا-سانا

قضت الجهات المختصة على عدد من إرهابيي تنظيم (داعش)، بينهم عدد من المتزعمين في عملية مركزة بمدينة نوى بريف درعا.

وذكر مصدر ميداني أن الجهات المختصة والمجموعات الرديفة نفذت عملية أمنية في مدينة نوى بريف درعا ضد أوكار تنظيم (داعش) الإرهابي، وقضت على 8 إرهابيين من الصف الأول للتنظيم، عرف منهم من يسمى (والي حوران) الأمير أسامة العزيزي أبو ليث الملقب (بالشايب) ومرافقه الإرهابي عوض العويد أبو أحمد القصيبة، والإرهابي زكور من الحجر الأسود وأولاده الثلاثة.

وفي الثالث والعشرين من الشهر الجاري فكك عناصر وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري عدة عبوات ناسفة مموهة على شكل صخور من قبل الإرهابيين ومعدة لاستهداف المارة على جانب الطريق في بلدتي بصرى الحرير والمزيريب بريف درعا.