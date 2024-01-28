المقاومة اللبنانية تستهدف موقع بركة ريشا للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم استهداف موقع بركة ريشا للعدو الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة بالأسلحة الصاروخية. وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة، قمنا باستهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي شرق موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية، وحققنا فيه إصابات ‏مباشرة”. ‏

‏وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت أمس عدة مواقع للعدو الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية وحققت فيها إصابات مباشرة.