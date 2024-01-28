دبلوماسي صيني في بيونغ يانغ.. تأكيد على تعزيز التعاون التكتيكي

اتفق الجانبان الصيني والكوري الديمقراطي على مواصلة تعزيز التعاون التكتيكي ومواكبة بعضهما البعض للدفاع عن المصالح الأساسية المشتركة، بحسب بيان وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية.

وجاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الخارجية الكورية الديمقراطية تشوي سون-هي، مع نائب وزير الخارجية الصيني سون وي دونغ الذي زار كوريا الديمقراطية يوم الجمعة الماضية.

وتصادف هذا العام الذكرى السنوية الـ 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الديمقراطية الشعبية والصين، وأشارت الوكالة الكورية الديمقراطية إلى أن المحادثات جرت في “أجواء ودية ورفاقية” وحضر الاجتماع السفير الصيني لدى بيونغ يانغ.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد عودة تشوي من زيارتها إلى روسيا مؤخراً والتي التقت خلالها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيرها الروسي سيرغي لافروف، في استعراض لتعميق العلاقات الثنائية.

ويسعى الزعيم الكوري الديمقراطي كيم جونغ-أون إلى تعزيز التضامن مع الصين وروسيا في مواجهة تعزيز التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.

وتعد الصين الحليف التقليدي والداعم الاقتصادي الرئيسي لكوريا الديمقراطية.

وجاء في اجتماع الجمعة تأكيد الجانبين مجدداً على أهمية التعاون بين المجالين الدبلوماسيين في البلدين في التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الوضع في شمال شرق آسيا.