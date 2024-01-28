عبد اللهيان: لن نسمح للأعداء باستهداف الصداقة في المنطقة
طهران-سانا
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن بلاده لن تسمح للأعداء، وخاصةً المجموعات الإرهابية باستهداف الصداقة والأمن والسلام في المنطقة، مشيراً إلى عزمه زيارة باكستان قريباً.
وخلال المؤتمر السابع لتاريخ العلاقات الخارجية الإيرانية في طهران، أشار عبد اللهيان إلى أن الأعداء سعوا لاستخدام الجماعات الإرهابية لاستهداف سياسة الجوار التي تعتمدها إيران، وقال: نركز على سياسة الجوار ولن نسمح للأعداء باستهداف الصداقة والسلام والأمن في المنطقة أبداً، وقد أجرينا محادثات بناءة وإيجابية مع مسؤولي باكستان والعراق لصون أمن إيران وأمن الحدود وأمن المنطقة من منطلق أن الإرهابيين استهدفوا أمن الدول الثلاث.
ولفت إلى أنه سيزور باكستان قريباً، فيما سيزور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان العراق لإجراء محادثات مثمرة لإرساء المزيد من الأمن في المنطقة، وتوفير الأمن المشترك بين إيران وباكستان وإيران والعراق.
من جهةٍ ثانية، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أنّ ما يحدث في قطاع غزة من جرائم أسقط القناع الكاذب عن وجه مدعي حقوق الإنسان الغربيين والمؤسسات الغربية المعنية بحقوق الإنسان وحكومة الولايات المتحدة أمام الرأي العام العالمي.
وقال كنعاني في حسابه على شبكة الإنترنت: إن على أنصار كيان الاحتلال الصهيوني أن يخجلوا من قمة انحطاطهم الأخلاقي تجاه مصير سكان غزة بعد تهجير أكثر من مليون و900 ألف شخص من سكان القطاع البالغ عددهم 2 مليون و200 ألف شخص ومقتل عشرات آلاف الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء.