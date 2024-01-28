موسكو تتوعد بالرد على الغرب في حال مصادرته أصولها في الخارج

من جهته، طالب السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين الحكومة البريطانية بتفادي المواجهة مع روسيا، والامتناع عن الترويج لاحتمال وقوع حرب بين البلدين.

وكان رئيس الأركان البريطاني باتريك ساندرز دعا في وقت سابق مواطني بلاده إلى الاستعداد للخدمة العسكرية في حال نشوب صراع مسلح مع روسيا.

وقال كيلين: “وسط البيئة السياسية المتوترة حالياً بدأنا نسمع اليوم وفجأة دعوات للاستعداد لحرب مع روسيا في مستقبل لم يحددوه .. وذلك رغم أننا لم نقم بأي تصرف ممكن أن يبرر هذه الدعوات”، مضيفاً: إنه في هذا السياق يجب على السياسيين الشبان أن يعلموا ويدرسوا ويتذكروا دروس التاريخ، حيث لم يتمكن أحد أبداً من هزيمتنا.. وأغلب البريطانيين يحتفظون في ذاكرتهم حقيقة أن الاتحاد السوفييتي هو من قدم إلى جانب الحلفاء مساهمة حاسمة في نصرنا على ألمانيا النازية”.

وذكر كيلين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخلال تقبله لأوراق اعتماد السفير البريطاني لدى موسكو نايجل كيسي، قال: إن التعاون والتعاطي خلال هذه السنوات الصعبة يضع أساسات علاقات دولية جديدة.. وأرغب في هذا السياق أن أؤكد أن من الضروري في هذه الفترة عدم التفكير في حرب محتملة ضد روسيا وإنما بكيفية الخروج من وضع المواجهة وإرساء نظام علاقات دولية قائم على المساواة والاحترام المتبادل والحفاظ على المصالح الأمنية للجميع.

على الصعيد الميداني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها حسنت مواقعها على محور كوبيانسك، فيما بلغ إجمالي خسائر الجيش الأوكراني نحو 805 جنود على جميع المحاور خلال اليوم الماضي، مبينةً في تقريرها أن الوحدات الروسية صدت 6 هجمات للعدو، كما تم صد 3 هجمات على محور كراسني ليمان، وصد 3 هجمات على محور دونيتسك.

كما تم تدمير مستودعات للذخيرة والوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وزابوروجيه، بالإضافة إلى إصابة 118 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 137 منطقة.

كذلك تم إسقاط 3 صواريخ من أنظمة HIMARS و”أوراغان” وتدمير 28 طائرة بدون طيار أوكرانية.