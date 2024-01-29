أكدت على السلام والاستقرار في المنطقة… إيران تنفي علاقتها بمقتل 3 جنود أمريكيين شمال الأردن

طهران-سانا

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية عدم علاقة إيران بمقتل 3 جنود أمريكيين شمال الأردن، وأن فصائل المقاومة بالمنطقة لا تتلقى أوامر من إيران في قراراتها وتصرفاتها وكيفية دعم الشعب الفلسطيني أو الدفاع عن نفسها وشعب بلدها ضد أي عدوان واحتلال.

وتعليقاً على الهجوم ضد القوات الأمريكية في الأردن قال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني وفقاً لوكالة فارس: “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حذرت مراراً وتكراراً من خطورة توسيع نطاق الصراع في المنطقة بسبب استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ودعم الولايات المتحدة الشامل للإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية” .

وأشار إلى أن إيران تؤكد أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، وإنهاء اعتداءات الكيان الصهيوني على غزة يمكن أن يؤدي إلى عودة الهدوء إلى المنطقة.

وشدد على أن تكرار الاتهامات الباطلة ضد إيران هو مؤامرة، حيث هناك من له مصلحة في جر أمريكا إلى معركة جديدة بالمنطقة وتحريضها على توسيع الأزمة وتأجيجها من أجل التغطية على مشاكلهم، لافتاً إلى أن بلاده تراقب التطورات في المنطقة بيقظة، وتقع مسؤولية تداعيات الاتهامات الاستفزازية ضدها على عاتق أصحاب هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة.

وقتل 3 جنود أمريكيين، وأصيب آخرون بجروح أمس جراء هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة لهم شمال شرق الأردن قرب الحدود مع سورية.