“التبغ” تدعم مستلزمات العملية الزراعية بسعر شرائها دون فوائد على المحصول

دمشق – البعث

بيّن مدير الزراعة والبحث العلمي في المؤسسة العامة للتبغ المهندس أيمن قره فلاح أن المؤسسة العامة للتبغ مستمرة بتقديم كافة مستلزمات العملية الزراعية بسعر شرائها دون فوائد على المحصول كنوع من الدعم وتسهيلاً للعملية الزراعية.

ولفت إلى أنه تم تحديد أسعار شراء التبغ من الفلاحين بزيادة أسعار كل أصناف التبوغ بنسب تصل تقريباً إلى أكثر من 200% الأمر الذي ينعكس على المزارعين، مؤكداً أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وأجور عمال وفلاحة ومحروقات وغيرها.

وأكد أن هذه الزيادة سوف يكون لها انعكاس كبير على زيادة المساحات المزروعة وزيادة الإنتاج كماً ونوعاً، لافتاً إلى أن المؤسسة مستمرة بتقديم الدعم للمزارعين عن طريق نشاط المؤازرة وتقديم البذار بسعر التكلفة والشتول بسعر الكلفة إضافة إلى تقديم العبوة /الخيش/ اللازمة لعملية توضيب الإنتاج مجاناً كما تقوم بنقل المحصول من أماكن الإنتاج وتجمعات المزارعين إلى مستودعات التخزين بسيارات المؤسسة وعلى نفقتها.

وأضاف إنه سنوياً وفي بنهاية كل موسم شراء تقوم المؤسسة بتشكيل لجنة لإعادة دراسة كلف مستلزمات الإنتاج الزراعي وإقرار التسعيرية المناسبة، موضحاً أن هذه اللجنة تضم إضافة إلى الفنيين بالمؤسسة ممثلين عن الاتحاد العام للفلاحين وعن وزارة الزراعة مهمتها حساب كلف مستلزمات الإنتاج وإقرار التسعيرة المناسبة.. من أدوية وأسمدة وشتول وفلاحة وإعطاء سلفة على المحصول من دون فوائد وغيرها. مع الأخذ بالحسبان التغير الحاصل في كلف العملية الزراعية. إضافة لذلك تقوم هذه اللجنة بدراسة التسعيرة المناسبة للمحصول وفق المتغيرات في أسعار مستلزمات الإنتاج. ورفعها إلى الجهات المعنية لإقرارها.

وأشار إلى أن المؤسسة تقوم حالياً باستلام طلبات الترخيص لزراعة التبغ للموسم الزراعي للموسم 2024 /2025.