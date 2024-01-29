الجو غائم جزئياً وهطولات غزيرة في المناطق الساحلية

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة من منشأ قطبي تمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يستمر الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً، وخاصة في المناطق الساحلية وثلجية فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1200 متر بعد الظهر والمساء.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز الـ 50 كيلو متراً في الساعة وجنوبية غربية في المناطق الجنوبية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج مساء.

غداً.. تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية، ويكون الجو غائماً ماطراً على فترات، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً وثلجية في المناطق التي يزيد ارتفاعها على 900 متر وممزوجة في المناطق دون ذلك، وخاصة المناطق الشمالية والقلمون.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: