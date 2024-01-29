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29-يناير-2024
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العدد 17598 الاثنين 29-1-2024
نشرة الإعلانات العدد 1068/ الثلاثاء 30-1-2024/ 13 صفحة
مساعدات صينية لقطاع الاتصالات في سورية
رئيس مجلس الشعب يلتقي معاون وزير الداخلية الإيراني والوفد المرافق
أكدت على السلام والاستقرار في المنطقة… إيران تنفي علاقتها بمقتل 3 جنود أمريكيين شمال الأردن
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العدد 17598 الاثنين 29-1-2024
بشار المحمد
29-يناير-2024
العدد 17598 الاثنين 29-1-2024
نشرة الإعلانات العدد 1068/ الثلاثاء 30-1-2024/ 13 صفحة
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