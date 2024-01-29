29-يناير-2024
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صحيفة البعثمحليات

العمل مستمر لإنجاز عملية أتمتة اجازات السوق في كافة المحافظات

بشير فرزان

دمشق – البعث
بينت مديرية المعلوماتية وأنظمة النقل الحديثة في وزارة النقل استكمال تنفيذ برنامج الكتروني يعمل عن طريق الويب، يقوم بإدارة بيانات المدارس وتراخيصها، بالإضافة إلى بيانات المتقدمين للحصول على رخص القيادة، وإدارة النتائج والامتحانات وتوليد التقارير المختلفة.
‎كما نوهت المديرية بأن مشروع الأتمتة في اجازات السوق سيمّكن من إنجاز الفحص النظري بشكل إلكتروني بعيداً عن تدخل العامل البشري، والبرنامج اليوم في المرحلة التجريبية، وسيتم تحصيل الرسوم عبر الدفع الإلكتروني.

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