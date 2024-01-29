المقاومة العراقية تقصف بالطيران المسير هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة

أعلنت المقاومة العراقية أنها قصفت بالطيران المسير هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان لها: إنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مقاتلونا فجر اليوم بواسطة الطيران المسير هدفاً عسكرياً صهيونياً في أراضينا المحتلة في فلسطين”.

وأكدت المقاومة استمرارها في دك معاقل الأعداء.

وأعلنت المقاومة العراقية أنها استهدفت أمس عدداً من قواعد الاحتلال الأمريكي في سورية وأهدافاً للعدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.