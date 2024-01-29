تأكيد روسي – بيلاروسي على المصالح المشتركة في القارة القطبية الجنوبية

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها حررت بلدة تابايفكا في مقاطعة خاركوف، وقالت في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: إن القوات الروسية وعلى محور كوبيانسك حررت بلدة تابايفكا الواقعة في مقاطعة خاركوف، وحسنت وضعها على الخط الأمامي على محور كراسني ليمان.

وتم صد 3 هجمات على محور كوبيانسك، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 30 عسكرياً، فيما خسرت هذه القوات على محور كراسني ليمان نحو 280 عسكرياً.

وصدت القوات الروسية 6 هجمات على محور دونيتسك، حيث بلغت الخسائر الأوكرانية نحو 210 جنود، أما على محور جنوب دونيتسك فبلغت الخسائر نحو 90 جندياً أوكرانياً و30 جندياً بين قتيل وجريح على محور زابوروجيه، إضافة إلى نحو 40 جندياً على محور خيرسون.

كما تمت إصابة مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية والوقود وكذلك قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 109 مناطق، فيما تمكنت وسائط الدفاع الجوي الروسية من تدمير 34 طائرة دون طيار أوكرانية.