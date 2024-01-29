تأكيد روسي – بيلاروسي على المصالح المشتركة في القارة القطبية الجنوبية
موسكو-تقارير
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم وجود مصالح مشتركة لروسيا وبيلاروس في القارة القطبية الجنوبية، مشيراً إلى مباحثات جرت بينه وبين نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو حول هذه المصالح.
وقال بوتين خلال الاجتماع مع لوكاشينكو: لدينا مصالح مشتركة في القارة القطبية الجنوبية وسنعمل على ذلك.
وشارك بوتين ولوكاشينكو عبر الفيديو في حفل التشغيل التجريبي للمجمع السكني الشتوي الجديد التابع لمحطة “فوستوك” في القارة القطبية الجنوبية.
من جهةٍ ثانية، أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أن دول الغرب بفكرها الاستعماري الرجعي لن توقف الحرب بالوكالة ضد روسيا حتى بعد نهاية الحرب في أوكرانيا.
ونقلت وكالة نوفوستي عن باتروشيف قوله في اجتماع بجامعة سان بطرسبورغ التقنية البحرية: احتفلنا في الـ 27 من الشهر الجاري بالذكرى الـ 80 لتحرير لينينغراد من الحصار الفاشي… ولطالما شن العدو هجماته للنيل منا كما تفعل اليوم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وأتباعهم عندما يحاربوننا بالوكالة بدعم النظام النازي ومرتزقته في كييف.
وشدد باتروشيف على أن العالم الأنكلوساكسوني لن يوقف حربه ضدنا حتى بعد انتهاء النزاع في أوكرانيا لأن هدفه القضاء على شعبنا وقدراته.
ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها حررت بلدة تابايفكا في مقاطعة خاركوف، وقالت في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: إن القوات الروسية وعلى محور كوبيانسك حررت بلدة تابايفكا الواقعة في مقاطعة خاركوف، وحسنت وضعها على الخط الأمامي على محور كراسني ليمان.
وتم صد 3 هجمات على محور كوبيانسك، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 30 عسكرياً، فيما خسرت هذه القوات على محور كراسني ليمان نحو 280 عسكرياً.
وصدت القوات الروسية 6 هجمات على محور دونيتسك، حيث بلغت الخسائر الأوكرانية نحو 210 جنود، أما على محور جنوب دونيتسك فبلغت الخسائر نحو 90 جندياً أوكرانياً و30 جندياً بين قتيل وجريح على محور زابوروجيه، إضافة إلى نحو 40 جندياً على محور خيرسون.
كما تمت إصابة مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية والوقود وكذلك قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 109 مناطق، فيما تمكنت وسائط الدفاع الجوي الروسية من تدمير 34 طائرة دون طيار أوكرانية.
وفي سياق متصل، أكد ميخائيل يفرايف حاكم مقاطعة ياروسلافل الروسية إحباط محاولة فاشلة لاستهداف مصفاة النفط “سلاف نفط يانوس” بطائرة مسيرة أوكرانية، مؤكداً أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو اندلاع حريق.
كذلك أفاد فاسيلي غولوبيف حاكم مقاطعة روستوف جنوب روسيا بأن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيرة أوكرانية مفخخة في إحدى مناطق المقاطعة، مشيراً إلى أن سقوط المسيرة وانفجار ذخيرتها ألحق أضراراً جزئية بزجاج وجدران عدد من المباني في مخيم ريفي لا يستخدم في فصل الشتاء دون وقوع إصابات بشرية.