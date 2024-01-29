دول تواصل سحب أموالها من سندات الخزانة الأمريكية

البعث – وكالات

دفعت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا مجموعة من الدول في العالم لإعادة النظر في استثماراتها في سندات وأذون الخزانة الأمريكية.

ويرى خبراء أن بعض الدول تتخوف من أن تستخدم واشنطن الاستثمارات في السندات كأداة ضغط عليها، إلى جانب أن الدين العام الأمريكي بلغ مستوى فلكياً.

وسحبت روسيا أموالها بشكل شبه كامل من هذه السندات، كما خفضت بكين استثماراتها في أوراق الدين الأمريكية بعشرات المليارات من الدولارات، وتراجعت إلى المرتبة الثانية في قائمة كبار حائزي السندات الأمريكية.

وجاءت مصر في المرتبة الثانية بنسبة 72.2%، ومن ثم جزر الباهاما بنسبة 48.2%، وإندونيسيا بنسبة 43.34، تليها الصين، وهنغاريا، والسويد، والدنمارك، وأخيراً الكويت.