عبد اللهيان لنظيره الباكستاني: لن نسمح للارهابيين بتعريض أمننا للخطر

إسلام أباد – طهران -سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن تعزيز العلاقات بين إيران وباكستان من أولويات سياسة الجوار، مشدداً على أن البلدين لن يسمحا للإرهابيين بتعريض أمنهما واستقرارهما للخطر.

وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مع نظيره الباكستاني جليل عباس جيلاني في إسلام أباد اليوم: إننا نعتبر أمن باكستان من أمن إيران وأمن المنطقة.. ونحن نحترم السيادة الوطنية وسلامة أراضي كل من بلدينا، مؤكداً على تطوير العلاقات الثنائية، وأنه لا يمكن لأي عامل أن يؤثر على هذه العلاقات.

بدوره، قال وزير الخارجية الباكستاني: إن اللقاء مع عبد اللهيان يتماشى مع التزام البلدين بتعزيز العلاقات الوثيقة بينهما على أسس ثابتة.