29-يناير-2024
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البعث أونلاين

مجلس الوزراء يصدر بلاغاً بمراعاة الوثيقة المرجعية عند إنشاء منظومات معلوماتية أو إصدار وثائق إلكترونية

محمد عباس

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم بلاغاً طلب فيه من الجهات العامة التي لديها أو تنوي إنشاء منظومات معلوماتية تُصدر وثائق إلكترونية أن تراعي الوثيقة المرجعية التي تحتوي آلية إصدار الوثائق الإلكترونية، وكيفية الحصول على خدمات التوقيع الرقمي واعتمادية رمز الاستجابة السريع (QR).

وأوضح البلاغ أنه يمكن التواصل مع الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات على الرقم 0113937032 أو عبر البريد الإلكتروني info@naits.gov.sy في حال وجود أي ملاحظات أو استفسارات.

ويأتي البلاغ تنفيذاً لمهام الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات الواردة في القانون رقم 7 لعام 2023، وخاصة لجهة التوقيع الرقمي واستخدام رمز الاستجابة السريع.

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