مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر من أوكار الإرهابيين في بادية تدمر

حمص-سانا

داهمت الجهات المختصة في تدمر بريف حمص الشرقي عدداً من مقار وأوكار الإرهابيين في البادية السورية كانوا يستخدمونها منطلقاً لاعتداءاتهم الإرهابية على المناطق الآمنة.

وقال مصدر أمني في تصريح له: بعد عمليات المتابعة والرصد الدقيقة لتحركات فلول المجموعات الإرهابية ومن بينها تنظيم (داعش) الإرهابي تمت مداهمة عدد من مقار بعض متزعمي الإرهابيين وأوكارهم كانت تستخدم كمستودعات أسلحة وذخائر ومنطلقاً لعملياتهم الإرهابية ضد نقاط الجيش العربي السوري والمناطق الآمنة.

وأضاف المصدر: تم العثور في تلك المقار على مجموعة كبيرة من الأسلحة والذخائر من بينها قواذف مضادة للدروع وقذائف هاون وقاذف آر بي جي مع الحشوات الخاصة به ورشاشات متوسطة ورشاش بي كي سي وعدد من البنادق الآلية، إضافة إلى أجهزة اتصال ومناظير ليلية ونهارية.

وأكد المصدر جهوزية الجهات الأمنية المختصة ومواصلتها ملاحقة الإرهابيين ودحرهم والقضاء عليهم أينما وجدوا، في إطار واجبها المقدس بالحفاظ على أمن الوطن والمواطن.