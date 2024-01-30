المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد حسن الشحي سفيراً مفوضاً وفوق العادة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى سورية

دمشق-سانا

تسلم وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اليوم نسخة من أوراق اعتماد السفير حسن أحمد الشحي سفيراً مفوضاً وفوق العادة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية العربية السورية.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين وضرورة استمرار تعزيزها في جميع المجالات بما يعكس اهتمام ورؤية السيد الرئيس بشار الأسد وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

وعبّر المقداد عن شكر سورية وتقديرها لمواقف الإمارات سواء في المحافل الدولية خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، أو من خلال وقوفها إلى جانب إخوتها في سورية خلال الزلزال الذي ضرب البلاد العام الماضي.

بدوره عبر الشحي عن سعادته بتعيينه سفيراً لبلاده في سورية ولما لقيه من حفاوة الاستقبال سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، وهو الأمر الذي يعكس ما يكنّه شعب الإمارات أيضاً من محبة وتقدير أخوي لسورية وشعبها، مؤكداً حرصه خلال مهمته كسفير للإمارات في سورية على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لما يرقى إلى تطلعات قيادتيهما وشعبيهما.