عبد اللهيان: إيقاف الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني سينهي الحرب على غزة

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن قيام الإدارة الأمريكية بوقف الدعم للكيان الإسرائيلي سينهي الحرب والإبادة الجماعية ومعاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن عبد اللهيان قوله في منشور على منصة إكس: إن البيت الأبيض يعلم جيداً أن إنهاء الحرب في غزة والأزمة الحالية في المنطقة يتم عبر وقف الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني والقيام بإيجاد حل سياسي، موضحاً أن الدبلوماسية فعالة ومؤثرة في هذا الاتجاه.

ولفت عبد اللهيان إلى أن رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو يمر بنهاية حياته السياسية الإجرامية حالياً.