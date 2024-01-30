قريباً.. مكتب لـ”العقاري” في جامعة حماة

حماة – حسان المحمد

كشف ادمون حنا مدير المصرف العقاري بحماة أنه يجري التعاون مع رئاسة جامعة حماة لافتتاح مكتب للمصرف العقاري في مركز خدمة الطلاب في الجامعة وهو الأول من نوعه، ليصار إلى تخديم الطلاب وتسهيل عمليات الدفع عليهم، حيث تُقدم هذه الخدمة في إطار السعي الدائم للتوسع بالخدمات.

وبين مدير المصرف أن كل التجهيزات أصبحت جاهزة والعمل في مراحله الأخيرة.

من جهةٍ ثانية أشار حنا إلى أنه يتبع لفرع العقاري بحماة أربعة مكاتب في مصياف، سلمية، سلحب، السقيلبية، إضافة إلى صرافات آلية موزعة في مدينتي مصياف و السقيلبية، فضلاً عن نقاط بيع للمصرف موزعة في مراكز البريد المنتشرة في المحافظة و مناطقها مصياف وسلمية ومحردة وحماة وسلحب، وقرى الصبورة بريف المحافظة الشرقي ووادي العيون وعين حلاقيم بريف المحافظة الغربي وعوج بريف المحافظة الجنوبي وبلدات السقيلبية وشطحة وعين الكروم بمنطقة الغاب.

وتابع: إن هذه المكاتب ومراكز نقاط التوزيع تهدف لتخفيف للعناء عن المواطنين.