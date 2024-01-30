محاولات غربية لتجنيد عدد من الشخصيات الروسية قبل الانتخابات الرئاسية
موسكو-تقارير
أكد رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للتحقيق في تدخل الدول الأجنبية بالشؤون الداخلية لروسيا فاسيلي بيسكاريف أن أجهزة مخابرات غربية تقوم بجمع بيانات شخصية للروس ومحاولة تجنيد عدد منهم قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكاريف قوله في قناته على “التلغرام”: سجلت اللجنة محاولات أجهزة المخابرات الغربية، استخدام موارد المنظمات غير الحكومية الأجنبية المتطرّفة وغير المرغوب فيها في روسيا، وقدرات عدد من العملاء الأجانب والمتنقلين، لجمع البيانات الشخصية بشكل غير قانوني للروس قبل الانتخابات، لافتاً إلى أن الغرب يطلق مشاريع إعلامية لتنظيم ما يسمى بـ “التصويت الإلكتروني البديل”.
وأشار بيسكاريف إلى أنه من خلال ذلك يجري حثّ الروس على التوقيع على التماسات من أجل الاعتراف “بعدم شرعية الانتخابات”، والخضوع لتدريب المراقبين، والمشاركة في استطلاعات الرأي، وتقديم التبرّعات للمنظمين وفي الوقت نفسه، يتم إطلاق الوعود لمواطني روسيا الاتحادية بحماية بياناتهم الشخصية.
من جهةٍ أخرى أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الغرب يدرك حقيقة فشل مشروع دعم أوكرانيا لكن لا يستطيع التوقف عنه، نظراً لفوائده الاقتصادية، مبيناً أن الولايات المتحدة تعتبر المانح الرئيسي لأوكرانيا تليها ألمانيا وبريطانيا وغيرها، وحجم الأموال المرسلة لكييف يؤكد مدى أهمية منع فشل مشروع أوكرانيا بالنسبة للغرب.
وأوضح لافروف أن موقف المجمع الصناعي العسكري الأمريكي في أوروبا تعزز بفضل النزاع في أوكرانيا، حيث إن أكثر من 60 بالمئة من الأسلحة التي تشتريها دول الاتحاد الأوروبي هي أمريكية الصنع، مشيراً إلى أن الدول الغربية خصصت أكثر من 200 مليار دولار للدعم العسكري والمالي لأوكرانيا في أقل من عامين.
على الصعيد الميداني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمّرت محطة رادار لنظام الدفاع الجوي “ايرايس تي” ألمانية الصنع، وأسقطت 86 طائرة مسيرة أوكرانية، مبينةً في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أن القوات الروسية صدت في محور كوبيانسك ثلاث هجمات أوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 140 جندياً، وثلاث هجمات على محور كراسني ليمان، وكبدت القوات الأوكرانية 290 جندياً، وثلاث دبابات، وفي محور زابوروجيه نحو 40 جندياً، و45 آخرين على محور خيرسون.
وفي محور دونيتسك خسر الجيش الأوكراني ما يصل إلى 310 جنود بين قتيل وجريح ودبابتين، كما تم تدمير مدفع كربي ذاتي الحركة بولندي الصنع ومدفعي هاوتزر “مستا بي”، أما في محور جنوب دونيتسك فبلغت خسائر العدو نحو 60 جندياً ودبابة ومدفعي “اف اتش 70” بريطانية الصنع.
وحسب التقرير، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 12 صاروخاً من أنظمة هميارس وأوراغان، وقنبلة موجهة من طراز جدايم أمريكية الصنع.
كذلك أعلنت الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي شبه جزيرة القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكالوغا وتولا.
من جانبها، أعلنت مؤسسة روستيخ الروسية أن منظومة (بانتسير مي) الدفاعية التي تزود بها السفن العسكرية الروسية الجديدة قادرة على تدمير مختلف أنواع الصواريخ الحديثة.
وقالت المؤسسة: المنظومة مجهزة بوسائل حديثة لكشف الأهداف المعادية وتتبعها، ولها القدرة على التعامل مع الصواريخ الموجهة عالية الدقة التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، بما في ذلك الصواريخ الحديثة المضادة للسفن.