محاولات غربية لتجنيد عدد من الشخصيات الروسية قبل الانتخابات الرئاسية

موسكو-تقارير

أكد رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للتحقيق في تدخل الدول الأجنبية بالشؤون الداخلية لروسيا فاسيلي بيسكاريف أن أجهزة مخابرات غربية تقوم بجمع بيانات شخصية للروس ومحاولة تجنيد عدد منهم قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكاريف قوله في قناته على “التلغرام”: سجلت اللجنة محاولات أجهزة المخابرات الغربية، استخدام موارد المنظمات غير الحكومية الأجنبية المتطرّفة وغير المرغوب فيها في روسيا، وقدرات عدد من العملاء الأجانب والمتنقلين، لجمع البيانات الشخصية بشكل غير قانوني للروس قبل الانتخابات، لافتاً إلى أن الغرب يطلق مشاريع إعلامية لتنظيم ما يسمى بـ “التصويت الإلكتروني البديل”.

وأشار بيسكاريف إلى أنه من خلال ذلك يجري حثّ الروس على التوقيع على التماسات من أجل الاعتراف “بعدم شرعية الانتخابات”، والخضوع لتدريب المراقبين، والمشاركة في استطلاعات الرأي، وتقديم التبرّعات للمنظمين وفي الوقت نفسه، يتم إطلاق الوعود لمواطني روسيا الاتحادية بحماية بياناتهم الشخصية.