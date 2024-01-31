عبد اللهيان: على واشنطن وقف لغة التهديد.. والرد الإيراني حاسم

طهران- وكالات

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن “المقاومة حقيقة في وجه الاحتلال”، مشيراً إلى أن على واشنطن أن توقف لغة التهديدات مع التركيز على الحل السياسي.

وجاءت تصريحات عبداللهيان ردا على التهديدات الأمريكية الأخيرة، لافتاً إلى أن الرد الإيراني في مواجهة التهديدات حاسم وفوري.

وفي تدوينة له يوم أمس على موقع “إكس”، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن “الولايات المتحدة الأمريكية تعلم أن الحل لإنهاء الحرب والإبادة في غزة والأزمة الراهنة هو عبر الحل السياسي”.

وكانت طهران نفت مسؤوليتها عن استهداف القاعدة الأمريكية في الأردن، وقالت إن “المقاومة الإسلامية” تتخذ القرارات بهذا الشأن بشكل مستقل.

بدوره أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن إيران لا تسعى للحرب ولا تخشاها وقال: سندافع عن قيمنا ومبادئنا أمام أعدائنا وليعلم الأميركيون أننا لن نترك اعتداء علينا من دون رد.

وأضاف سلامي في كلمة له اليوم: هذه الأيام نسمع بعض التهديدات من المسؤولين الأمريكيين ونقول لهم لقد اختبرتمونا، ولن نترك أي تهديد دون رد.

وأوضح سلامي: إن كل المؤامرات التي فرضت على البلاد كانت ذات نطاق عالمي ومزيجاً من كل قوى الشر في العالم، وفشلت بدماء الشهداء، مشيراً إلى أن الأعداء شنوا حرباً اقتصادية ونفسية وأمنية، ولكن إيران الآن قوية ومتقدمة.

وأشار سلامي إلى أن فلسطين في طريق النصر والصهاينة لا يستطيعون الاحتفاظ بأرض صغيرة في الحرب لأشهر وسيخسرون حتماً.

وفي سياق متصل نفت ممثلية إيران في الأمم المتحدة أنباء إرسال رسائل عديدة من الولايات المتحدة إلى إيران خلال اليومين الماضيين، وأكدت أن أي هجوم على أراضي إيران أو مصالحها أو رعاياها خارج الحدود سيواجه برد حاسم وقوي.

من جهةٍ أخرى أعلنت الخارجية الإيرانية إلغاء تأشيرة الدخول عبر المطارات من جانب واحد لرعايا 28 دولة من بينها دول عربية.

وقال مسؤول إيراني اليوم الأربعاء: إن الوزارة أخطرت الجهات المعنية بالأمر التنفيذي لقرار مجلس الوزراء بشأن إلغاء التأشيرات الأحادية الجانب.

وأضاف: “بناءً على ذلك فإن مواطني هذه الدول الـ 28 الذين يسافرون إلى إيران بغرض السياحة لا يحتاجون إلى تأشيرة للدخول إلى إيران”.

والدول الـ28 هي: السعودية، قطر، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الكويت، أوزبكستان، قرغيزستان، تونس، تنزانيا، موريتانيا، زيمبابوي، موريشيوس، سيشيل، اليابان، إندونيسيا، سنغافورة، فيتنام، كمبوديا، بروناي، البرازيل. والمكسيك والبيرو وكرواتيا وصربيا والبوسنة والهرسك وبيلاروس والهند.