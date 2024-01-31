المقاومة اللبنانية تستهدف عدداً من مواقع العدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية عدداً من مواقع العدو الإسرائيلي على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة في بيانات لها اليوم: إنها استهدفت تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، مشيرةً إلى أنها ‌‏ورداً على الاعتداءات الصهيونية على القرى والمنازل المدنية وآخرها في بلدة الخيام استهدفت مبنى ‌‏يتموضع فيه جنود العدو في مستوطنة المطلة كما سبق واستهدفت موقع ‏الضهيرة بصاروخ بركان وأصابته إصابة مباشرة.

من جانبه واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على القرى والبلدات في جنوب لبنان، حيث قصفت قواته الليلة الماضية أطراف بلدات الناقورة وجل العلام واللبونة بالأسلحة الرشاشة، تبع ذلك إطلاق قذيفتين على أحراج اللبونة.

كما تعرّضت بلدة الخيام وأطراف الضهيرة لقصف مدفعي من قبل قوات العدو.

كذلك أطلقت قوات العدو الليلة الماضية القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية في الجنوب.