توافق بين الحكومة الكولومبية وجيش التحرير الوطني على تمديد وقف إطلاق النار

هافانا-سانا

اتفقت الحكومة الكولومبية وحركة جيش التحرير الوطني بعد مفاوضات في العاصمة الكوبية هافانا على تمديد وقف إطلاق النار حتى الخامس من الشهر المقبل.

وأوضح بيان مشترك صدر خلال جلسات المفاوضات أن مثل هذا القرار الذي اتخذ في الدورة السادسة لطاولة حوار السلام سيتم تنفيذه وفقاً لشروط الاتفاقية رقم 10 لشهر نيسان عام 2023 والبروتوكولات التي قضت بها.

وقرّر وفد الحكومة الكولومبية وجيش التحرير الوطني مواصلة تقييم وقف إطلاق النار الحالي، وبمجرد الانتهاء من هذه الدورة الحالية سيتم التوقيع على التمديد الذي سيعزّز ويطور ويتضمن الجوانب المتعلقة بوقف إطلاق النار، الواردة في الاتفاقيات بين الجانبين.

وبدأت في الـ 22 من كانون الثاني 2024 في هافانا الدورة السادسة لطاولة حوار السلام بين أطراف النزاع في كولومبيا.